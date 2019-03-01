01 Mart 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor kritik maçta Sivasspor'u konuk edecek

Bursaspor kritik maçta Sivasspor'u konuk edecek
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

Galibiyete hasret kalan , sahasındaki kritik mücadelede yarın 'u ağırlayacak.

TARAFLAR ÜSTÜNLÜK KURAMADI
'de iki ekip bugüne kadar 25 maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde taraflar 11'er galibiyet elde ederken, geride kalan 3 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede ise 2-0'lık sonuçla gülen taraf olmuştu. , ekibini daha önce ise 11 Süper Lig maçında evinde ağırladı. Bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, 3 karşılaşmada da rakibine mağlup oldu ve 1 maçta taraflar puanları paylaştı.

EVİNDE GALİBİYETE HASRET
Ligde son 9 haftadır galibiyet elde edemeyen Bursaspor, iç sahada da kazanamıyor. Yeşil beyazlılar son olarak ligin 14'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında 2-1 yenerken, sonraki 5 maçında galibiyete ulaşamadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 'nın öğrencileri, Sivas ekibi karşısında da kazanamazsa arada geçen 40 yılın ardından bir ilke imza atacak. Bursaspor son olarak, 1978 yılının Nisan-Kasım aylarında evinde üst üste 6 maç kazanamamıştı.

YUSUF'UN 200'ÜNCÜ MAÇI
Bursaspor'un deneyimli oyuncusu , Demir Grup Sivasspor karşısında forma giymesi halinde kariyerinde 200'üncü maçına çıkacak. Son olarak iç sahada oynanan maçında taraftar ile tatsızlık yaşayan ancak daha sonrasında ise buzları eriten deneyimli oyuncuya ise teknik direktör Samet Aybaba, ilk 11'de şans vermeyi düşünüyor. Daha önce 1461 Trabzon ve formalarını terleten Yusuf Erdoğan, bu sezon Bursaspor formasıyla ise 16 lig maçında oynadı ve birer gol ile asist kaydetti.
Bursaspor'da bu maç öncesinde sakatlığı bulunan , zorlu randevuda görev alamayacak. Demir Grup Sivasspor'da ise eksik bulunmuyor.

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