Bursaspor'da rotasyon zamanı
Samet Aybaba, Başakşehir deplasmanında kart cezası sona eren Aytaç’ın yanı sıra sakatlıktan çıkan Sakho ile Shehu’ya da ilk 11’de şans verecek.
Ligde kötü günler geçiren ve son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, lider Başakşehir karşısında bambaşka bir 11'le sahaya çıkacak. Son karşılaşmanın ardından revizyon sinyalleri veren teknik direktör Samet Aybaba'nın, ilk 11 üzerindeki çalışmalarına son şekli verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sakatlıkları tamamen geçen forvet Sakho ve orta saha Shehu'yu karşılaşma için özel olarak hazırladığı bildirildi. Her iki oyuncunun da İstanbul deplasmanında forma giymesi beklenirken; sarı kart cezası sona eren Aytaç'ın da ilk 11'deki yerine döneceği kaydedildi. Sezona iyi giren fakat son haftalarda formu düşen Latovlevici'nin de as kadrodaki yerine dönmesi bekleniyor.
4 İSME KESİK
Teknik Direktör Samet Aybaba'nın; Rize karşısında geçer not alamayan Ramazan, Saivet, Yusuf ve Umut Nayir'i kızağa çekeceği öğrenildi.
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