21 Şubat 2019, Perşembe
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Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 21.02.2019
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.
Sakatlığı bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.
Bu akşam kara yoluyla İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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