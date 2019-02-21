21 Şubat 2019, Perşembe

BURSASPOR

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2019

, 'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan , Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.

Bu akşam kara yoluyla 'a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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