20 Şubat 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

, 'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü 'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular el topu oynadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan , Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk yer almadı. Arka adalesinde ağrısı bulunan Badji ise takımdan ayrı koştu.

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