19 Şubat 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

, 'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavileri sürerken, gribal enfeksiyon geçiren , kondisyon salonunda çalıştı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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