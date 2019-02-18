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Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavileri sürerken, gribal enfeksiyon geçiren Aytaç Kara, kondisyon salonunda çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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