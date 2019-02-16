16 Şubat 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Yusuf Erdoğan'dan şok haraket

Yusuf Erdoğan'dan şok haraket
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

'de ile arasında oynanan maçta , taraftarların protestosu sonrası oyundan çıkmak istedi.

Spor Toto 'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Yeşil beyazlı takımda, taraftarların top kaybı nedeniyle tepki gösterdiği oyundan çıkmak istedi. Arkadaşlarının ikna etmesiyle oyuna devam eden Yusuf Erdoğan, 2 dakika sonra tarafından oyundan alındı.

Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan, doğrudan soyunma odasına gitti. Ardından Bursaspor yedek kulübesinden yetkililer soyunma odasına giderek Yusuf Erdoğan'ı yeniden yedek kulübesine getirdi.

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