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Yusuf Erdoğan'dan şok haraket
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019
Süper Lig'de Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta Yusuf Erdoğan, taraftarların protestosu sonrası oyundan çıkmak istedi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Yeşil beyazlı takımda, taraftarların top kaybı nedeniyle tepki gösterdiği Yusuf Erdoğan oyundan çıkmak istedi. Arkadaşlarının ikna etmesiyle oyuna devam eden Yusuf Erdoğan, 2 dakika sonra teknik direktör Samet Aybaba tarafından oyundan alındı.
Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan, doğrudan soyunma odasına gitti. Ardından Bursaspor yedek kulübesinden yetkililer soyunma odasına giderek Yusuf Erdoğan'ı yeniden yedek kulübesine getirdi.
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