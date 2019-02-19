19 Şubat 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'da Sakho takımla çalıştı

Bursaspor'da Sakho takımla çalıştı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

'da maçının hazırlıkları devam ederken, sakatlığı geçen Diafra Sakho uzun bir aranın ardından takımla birlikte çalıştı.

'de ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıkları günün tek antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavilerine devam edildi. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Diafra Sakho ise bugün itibariyle yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Samet Aybaba da Sakho ile saha içerisinde kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca dün antrenmanda yer alamayan Aytaç Kara da takımla birlikte çalıştı.


Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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