16 Şubat 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Bursa’da final gibi maç

Bursa’da final gibi maç
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

'de 2. yarıya müthiş başlayan Rizespor, 7 maçtır kazanamayan 'a konuk olacak.

Kritik maç öncesinde ekibinin başkanı Hasan , iki takım için ligde kalma yarışında adeta 6 puanlık maç olacağını söyledi. Bursa ile aralarında 2 puanlık fark olduğunun altını çizen Kartal, "Ligde kalma yarışında ile final niteliğinde, adeta 6 puanlık bir maç oynayacağız. Her iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bursaspor deplasmanının zorluğunu biliyoruz. İnşallah taraftarımıza keyifli bir maç sonu yaşatırız" diye konuştu.

TİMSAH'A YAN BAKILMIYOR

Son 7 maçında galip gelemeyen Bursa, kötü gidişatına maçıyla son vermek istiyor. Ligde 31 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde; yeşil-beyazlılar 14, Karadeniz ekibi 12 defa zafere ulaştı. 5 maç berabere bitti. Timsah ise evinde Rize'ye büyük üstünlük kurdu. Ligde 15 maçın 11'ini kazanırken, 1 kez kaybetti ve diğer 3 maçta da eşitlik bozulmadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Bursa’da 6 puanlık maç Bursa’da 6 puanlık maç
Bursa için zafer zamanı Bursa için zafer zamanı
Samet Aybaba: Mutlaka kazanılması gereken bir maç Samet Aybaba: Mutlaka kazanılması gereken bir maç
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör