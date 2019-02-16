16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
TİMSAH'A YAN BAKILMIYOR
Son 7 maçında galip gelemeyen Bursa, kötü gidişatına Rize maçıyla son vermek istiyor. Ligde 31 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde; yeşil-beyazlılar 14, Karadeniz ekibi 12 defa zafere ulaştı. 5 maç berabere bitti. Timsah ise evinde Rize'ye büyük üstünlük kurdu. Ligde 15 maçın 11'ini kazanırken, 1 kez kaybetti ve diğer 3 maçta da eşitlik bozulmadı.
Bursa’da final gibi maç
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Süper Lig'de 2. yarıya müthiş başlayan Rizespor, 7 maçtır kazanamayan Bursaspor'a konuk olacak.
Kritik maç öncesinde Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, iki takım için ligde kalma yarışında adeta 6 puanlık maç olacağını söyledi. Bursa ile aralarında 2 puanlık fark olduğunun altını çizen Kartal, "Ligde kalma yarışında Bursaspor ile final niteliğinde, adeta 6 puanlık bir maç oynayacağız. Her iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bursaspor deplasmanının zorluğunu biliyoruz. İnşallah taraftarımıza keyifli bir maç sonu yaşatırız" diye konuştu.
TİMSAH'A YAN BAKILMIYOR
Son 7 maçında galip gelemeyen Bursa, kötü gidişatına Rize maçıyla son vermek istiyor. Ligde 31 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde; yeşil-beyazlılar 14, Karadeniz ekibi 12 defa zafere ulaştı. 5 maç berabere bitti. Timsah ise evinde Rize'ye büyük üstünlük kurdu. Ligde 15 maçın 11'ini kazanırken, 1 kez kaybetti ve diğer 3 maçta da eşitlik bozulmadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BURSASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!