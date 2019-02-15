15 Şubat 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursa’da 6 puanlık maç

Bursa’da 6 puanlık maç
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

, yarın sahasında karşılaşacağı ile çok kritik bir maça çıkacak.

Yeşil-beyazlı takım yarın sahasında ağırlayacağı ile çok kritik bir müsabaka oynayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Timsah, yarınki maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde , 24 puanla 13., Çaykur Rizespor ise 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Ayrıca ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

LİGDE 32 RANDEVU
Her iki takımda ligde yarınki müsabakayla birlikte 32. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 31 maçta Bursaspor'un galibiyetlerde 14-12'lik üstünlüğü bulunuyor. Taraftarlar arasındaki 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 41 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü.

BURSASPOR SAHASINDA KAYBETMİYOR
Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursa'da oynanan maçlarda ise ev sahibi takımın ezici bir üstünlüğü bulunuyor. 15 maçında 11 kez Timsah, 1 kez Rize ekibi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Rizespor, Bursa deplasmanında son galibiyetini 1988 Ağustos ayında elde etti.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Zorlu müsabaka öncesinde yeşil-beyazlı takımda sakat futbolcuların çokluğu göze çarpıyor. Sezon başında bu yana gol yollarında büyük sıkıntı çeken Bursaspor'da golcü oyuncu Diafra Sakho, Kubilay Kanatsızkuş ve ile cezalı bu müsabakada forma giyemeyecek.

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