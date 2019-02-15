15 Şubat 2019, Cuma
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KEŞKE ÜST ÜSTE GELMESEYDİ
Rize karşısında sakatlığı bulunan Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyecek olması ve Aytaç Kara'nın da cezaya düşmesinden yakınan Samet Aybaba, yine galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol bu. Keşke bu kadar üst üste gelmeseydi. Çünkü biliyorsunuz zaten yaşadığımız sorunları ama elimizdeki mevcut oyuncularımızın da kalitesi iyi. İstiyorlar, onlar da coşkulular. Elimizdeki kadro ile çıkıp en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
Bursa için zafer zamanı
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Samet Aybaba, “İnşallah Rize’yi yenip, bulunduğumuz futbol değil ama tabela anlamında sıkıntılı durumdan çıkmak istiyoruz” dedi
Ligde ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan ve henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor, Rize'yle evinde oynayacağı kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. 7 maçtır galibiyete hasret kalan ve sahasında son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Timsah'ta Teknik Direktör Samet Aybaba, "Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç. İnşallah bu maçı lehimize çevirip bulunduğumuz futbol değil ama tabela anlamında sıkıntılı durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz" dedi.
KEŞKE ÜST ÜSTE GELMESEYDİ
Rize karşısında sakatlığı bulunan Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyecek olması ve Aytaç Kara'nın da cezaya düşmesinden yakınan Samet Aybaba, yine galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol bu. Keşke bu kadar üst üste gelmeseydi. Çünkü biliyorsunuz zaten yaşadığımız sorunları ama elimizdeki mevcut oyuncularımızın da kalitesi iyi. İstiyorlar, onlar da coşkulular. Elimizdeki kadro ile çıkıp en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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