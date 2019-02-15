15 Şubat 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursa için zafer zamanı

Bursa için zafer zamanı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, “İnşallah Rize’yi yenip, bulunduğumuz değil ama tabela anlamında sıkıntılı durumdan çıkmak istiyoruz” dedi

Ligde ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan ve henüz galibiyetle tanışamayan , Rize'yle evinde oynayacağı kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. 7 maçtır galibiyete hasret kalan ve sahasında son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Timsah'ta Teknik Direktör , "Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç. İnşallah bu maçı lehimize çevirip bulunduğumuz değil ama tabela anlamında sıkıntılı durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz" dedi.

KEŞKE ÜST ÜSTE GELMESEYDİ

Rize karşısında sakatlığı bulunan Sakho, ve Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyecek olması ve 'nın da cezaya düşmesinden yakınan Samet Aybaba, yine galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol bu. Keşke bu kadar üst üste gelmeseydi. Çünkü biliyorsunuz zaten yaşadığımız sorunları ama elimizdeki mevcut oyuncularımızın da kalitesi iyi. İstiyorlar, onlar da coşkulular. Elimizdeki kadro ile çıkıp en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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