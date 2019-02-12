13 Şubat 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor zorlu virajda

Bursaspor zorlu virajda
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 Giriş Tarihi: 11.02.2019

'de yenilgisiyle sarsılan ve toparlanmak isteyen , zorlu mücadelelere çıkacak.

Yeşil-beyazlılar önündeki 5 karşılaşmada ligin şampiyonluk adayları ile 'ın yanı sıra kümede kalma adına mücadele veren formunun zirvesindeki Rizespor ve Ankaragücü ile de kozlarını paylaşacak.

TEK TESELLİ MUHAMMED

maçında kurtarışlarıyla ön plana çıkan Muhammed Şengezer, 'un 2-0'lık mağlubiyetinde tek teselli oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'inde başarılı kurtarışa imza atmasını bildi.
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