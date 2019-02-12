13 Şubat 2019, Çarşamba
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TEK TESELLİ MUHAMMED
Beşiktaş maçında kurtarışlarıyla ön plana çıkan Muhammed Şengezer, Bursaspor'un 2-0'lık mağlubiyetinde tek teselli oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'inde başarılı kurtarışa imza atmasını bildi.
Bursaspor zorlu virajda
Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 Giriş Tarihi: 11.02.2019
Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan ve toparlanmak isteyen Bursaspor, zorlu mücadelelere çıkacak.
Yeşil-beyazlılar önündeki 5 karşılaşmada ligin şampiyonluk adayları Başakşehir ile Galatasaray'ın yanı sıra kümede kalma adına mücadele veren formunun zirvesindeki Rizespor ve Ankaragücü ile de kozlarını paylaşacak.
TEK TESELLİ MUHAMMED
Beşiktaş maçında kurtarışlarıyla ön plana çıkan Muhammed Şengezer, Bursaspor'un 2-0'lık mağlubiyetinde tek teselli oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'inde başarılı kurtarışa imza atmasını bildi.
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