14 Şubat 2019, Perşembe
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Bursa’dan yerli mesajı
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Yabancı sayısının gündemden düşmediği ligimizde, Bursaspor'dan yerli göndermesi yapıldı.
Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ligde 11 bin 518 dakika ile Türk oyunculara en çok şans veren kulübüz. Ve yine 16 yerliye süre verdiğimiz bu sezonda, bu alanda da lideriz" ifadelerine yer verdi.
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