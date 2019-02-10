10 Şubat 2019, Pazar

BURSASPOR

5. kez yenildi

5. kez yenildi
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Bu sezon en çok beraberlik alan takım olan , kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

21 haftada 4 galibiyet elde eden Timsah, sahadan 12 kez beraberlikle ayrılırken, 5 mağlubiyet aldı.

TEK DEĞİŞİKLİK

, karşısına önceki maçtan tek farklı isimle çıktı. Teknik direktör , geçtiğimiz hafta golsüz sona eren karşılaşmasında sakatlanan oyundan alınan 'un yerine ilk 11'de Saivet ile başladı.
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