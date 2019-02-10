10 Şubat 2019, Pazar
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TEK DEĞİŞİKLİK
Bursaspor, Beşiktaş karşısına önceki maçtan tek farklı isimle çıktı. Teknik direktör Samet Aybaba, geçtiğimiz hafta golsüz sona eren Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan oyundan alınan Tunay Torun'un yerine ilk 11'de Saivet ile başladı.
5. kez yenildi
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Bu sezon en çok beraberlik alan takım olan Bursa, kazanamama serisini 7 maça çıkardı.
21 haftada 4 galibiyet elde eden Timsah, sahadan 12 kez beraberlikle ayrılırken, 5 mağlubiyet aldı.
TEK DEĞİŞİKLİK
Bursaspor, Beşiktaş karşısına önceki maçtan tek farklı isimle çıktı. Teknik direktör Samet Aybaba, geçtiğimiz hafta golsüz sona eren Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan oyundan alınan Tunay Torun'un yerine ilk 11'de Saivet ile başladı.
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