07 Şubat 2019, Perşembe

BURSASPOR

Sırada Antalya var

Sırada Antalya var
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

’de Kosovalı golcü Muriç, ’yı da yenip 4’te 4’le 2. yarının en başarılı takımı olacaklarını söyledi.

Ligde ikinci yarıya müthiş başlayan ve 3'te 3 yaparak ateş hattından çıkan Ç.Rizespor'da Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriç, galibiyetini zaferiyle perçinlemek istediklerini söyledi.

24 yaşındaki genç golcü, "3 galibiyetin 2'si deplasmanda oldu. Çok mutluyuz ve özgüvenimiz arttı. İlk yarıda çok puan kaybettik, böyle olmasıydı, şimdi çok daha farklı pozisyonda olabilirdik. Şimdi 'u da iç sahada yenersek, ikinci yarının en başarılı takımı olacağız. Yeni gelen transferlerimiz çok çabuk alıştı ve hemen hemen hepsi oynuyor. Çok önemli bir ivme kazandık. Bunu devam ettirmeliyiz" diye iddialı konuştu.
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