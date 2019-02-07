Chedjoudan Beşiktaşa gözdağı

07 Şubat 2019, Perşembe
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Kamerunlu futbolcu, "Beşiktaş maçı bizim çok önemli. Sezon başından bu yana büyük takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. İyi sonuçlar aldık. Biraz da fazla yoğunlaşmamız gereken bir maç olacak. Beşiktaş şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Bizim için zor olacak; fakat onlar için de kolay olmayacak. Elimizden geleni yaparsak, en az bir puanla çıkabiliriz. En iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.
Chedjou'dan Beşiktaş'a gözdağı
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Bu sezon bir tek Fenerbahçe’ye kaybeden Bursa’da Kamerunlu stoper, “Büyüklere karşı iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş’a da kaybetmeyiz” dedi.
Konyaspor karşısında penaltı kaçıran, topu direkten dönen ve golü VAR'la iptal edilen Bursaspor, Beşiktaş deplasmanında sürpriz peşinde. Yeşilbeyazlıların 33 yaşındaki tecrübeli stoperi Aurelien Chedjou, güçlü rakipleri karşısında Konya maçını telafi etmek istediklerini söyledi.
Kamerunlu futbolcu, "Beşiktaş maçı bizim çok önemli. Sezon başından bu yana büyük takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. İyi sonuçlar aldık. Biraz da fazla yoğunlaşmamız gereken bir maç olacak. Beşiktaş şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Bizim için zor olacak; fakat onlar için de kolay olmayacak. Elimizden geleni yaparsak, en az bir puanla çıkabiliriz. En iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.
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