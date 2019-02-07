07 Şubat 2019, Perşembe

BURSASPOR

Chedjou'dan Beşiktaş'a gözdağı

Chedjoudan Beşiktaşa gözdağı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Bu sezon bir tek ’ye kaybeden ’da Kamerunlu stoper, “Büyüklere karşı iyi sonuçlar aldık. ’a da kaybetmeyiz” dedi.

karşısında penaltı kaçıran, topu direkten dönen ve golü VAR'la iptal edilen , deplasmanında sürpriz peşinde. Yeşilbeyazlıların 33 yaşındaki tecrübeli stoperi , güçlü rakipleri karşısında maçını telafi etmek istediklerini söyledi.

Kamerunlu futbolcu, "Beşiktaş maçı bizim çok önemli. Sezon başından bu yana büyük takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. İyi sonuçlar aldık. Biraz da fazla yoğunlaşmamız gereken bir maç olacak. Beşiktaş şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Bizim için zor olacak; fakat onlar için de kolay olmayacak. Elimizden geleni yaparsak, en az bir puanla çıkabiliriz. En iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.
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