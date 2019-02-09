09 Şubat 2019, Cumartesi
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Timsah Beşiktaş’a hazır
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Süper Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen ve bu 5 maçtan da beraberlik ayrılan Bursaspor, Beşiktaş karşısında galibiyetle tanışmanın planlarını yapıyor.
Beşiktaş maçı için son hazırlığını yapan Timsah'ta, dünkü çalışmada neşe hakimdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda Teknik Direktör Samet Aybaba, verdiği talimatları eksiksiz yerine getiren futbolcularını alkışlayıp moral verirken, siyah-beyazlılar karşısında da oyun disiplininden kopmamaları konusunda uyardı. Yeşilbeyazlılarda sakatlığı bulunan orta saha Tunay Torun ve golcü Sakho, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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