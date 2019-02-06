Bursasporda Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı takımda 9 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

Timsah, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.