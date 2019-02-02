Bursaspor için zafer zamanı

4 maçtır yenilmeyen Bursa ve Konya, Bursa’da kozlarını paylaşacak. Samet Aybaba, “Kazanıp daha üst sıralara yükselmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig'in iki önemli camiasını karşı karşıya getirecek maçta Bursaspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'de en son galibiyetini 2 Aralık 2018'de Alanyaspor'a karşı alan Timsah, yaklaşık 2 aydır galibiyete hasret. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, kendisi gibi 4 maçtır bileği bükülmeyen renktaşını eli boş gönderip üst sıralara tırmanmak istiyor. Teknik direktör Samet Aybaba da, Aykut Kocaman'la çıkışa geçen, ciddi bir rakiple oynayacaklarını vurguladı.

SAKHO 2 HAFTA DAHA YOK



Takımına güvendiğini belirten Samet Aybaba, "Biz de iyi bir takımız. Takım halinde oynadığımız, çok mücadele ettiğimizde, temaslı ve coşkulu oynadığımızda sahaya yansıttığımız şeyler çok iyi. Kazanıp üst sıralara yükselmek istiyoruz" dedi. Yıldız golcü Sakho'yla ilgili olarak Aybaba, "Sakatlığı var. Bize geldiği takıma dönmek istiyor, orada bir takım tedaviler geçirmek istiyor. Biz de ona mecbur izin verdik çünkü 'oynayacak durumda değilim' diyor. Büyük ihtimalle 1-2 hafta yok" bilgisini verdi.