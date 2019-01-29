29 Ocak 2019, Salı

BURSASPOR

Timsah’ta transfer taarruzu

Timsah’ta transfer taarruzu
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor'da, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çok istediği Başakşehir'den Kerim Frei ve Toulouse'dan Firmin Mubele için kollar sıvandı.

Transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor'da, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çok istediği Başakşehir'den Kerim Frei ve Toulouse'dan Firmin Mubele için kollar sıvandı. Lider Başakşehir'le kontratı devam eden kanat oyuncusu Frei ile Fransız ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kongolu golcünün kiralık olarak alınması gündemde. İngiltere'de Stoke City'de oynayan Senegalli golcü Diouf'un transferinin ise çıkmaza girdiği öğrenildi.

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