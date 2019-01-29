Timsah’ta transfer taarruzu

Transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor'da, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çok istediği Başakşehir'den Kerim Frei ve Toulouse'dan Firmin Mubele için kollar sıvandı.

Transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor'da, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çok istediği Başakşehir'den Kerim Frei ve Toulouse'dan Firmin Mubele için kollar sıvandı. Lider Başakşehir'le kontratı devam eden kanat oyuncusu Frei ile Fransız ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kongolu golcünün kiralık olarak alınması gündemde. İngiltere'de Stoke City'de oynayan Senegalli golcü Diouf'un transferinin ise çıkmaza girdiği öğrenildi.