Samet Aybaba: “Puan, puandır”
Bursasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Puan, puandır” dedi.
Bursaspor, ligin 19. haftasında deplasman karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyunun skorunu lehe çevirmek için başladık. Basit pas hataları yaptık. Geçişleri yapsaydık farklı öne geçerdik. Rakip 10 kişi kaldı. Biz de 2 santrafora döndük. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bizim takım oyunu daha yavaş oynamaya başladı. Duran top kazandık ama kullanamadık. Biz planlamadığımız 11 maçta berabere kaldık. Önümüzdeki maçlara bakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Puan, puandır diyoruz. Önümüzdeki maçı kazanırız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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