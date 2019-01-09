09 Ocak 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor'da kampın yıldızı Yusuf Erdoğan

Bursasporda kampın yıldızı Yusuf Erdoğan
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

’un devre arası kampında şu ana kadar oynanan iki hazırlık maçında da gol sevinci yaşayan , geçen sezon yapılan devre arası kampında da iki maçta da gol kaydetmişti.

, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdürürken, hazırlık maçlarında attığı gollerle kendisini gösteriyor. Yeşil beyazlıların kampın ilk hazırlık maçında ekiplerinden MVV Maastricth ile karşılaştığı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldığı maçta takımının tek golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, dün oynanan Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı. Bursaspor maçı 2-1 kazanırken ilk yarı boyunca görev alan oyuncu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yusuf Erdoğan, geçtiğimiz sezon arasında da yine Antalya'nın Belek beldesindeki kampta attığı gollerle yıldızlaşmıştı. Bursaspor 3 hazırlık maçı oynarken başarılı oyuncu, Skenderbeu ve Altınordu ile oynanan maçlarda birer gol kaydetmişti.

Kamptaki performansını lige yansıtmakta ise zorlanan Yusuf Erdoğan, bu sezon ligde 10 karşılaşmada forma giymesine karşın henüz gol ile tanışamadı. Yalnızca bir asist kaydeden deneyimli oyuncuya teknik direktör , için güven duyuyor.

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