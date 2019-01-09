09 Ocak 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor soğuk havada kondisyon depoladı

Bursaspor soğuk havada kondisyon depoladı
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

, sezonun hazırlıklarına sabah çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar soğuk esen havada kondisyon depoladı.

Sezonun hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , dün Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yenmesinin ardından bugün sabah saatlerinde çalışmalarını sürdürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular daha sonra yarı sahada hücum organizasyonu üzerine çalıştı. Dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen Furkan Emre Ünver, Jani Atanasov, Ahmet Furkan Özcan ve Muhammed Emin Sarıkaya kondisyon salonunda çalıştı. Oyuncularıyla antrenman öncesi saha içerisinde kısa bir toplantı yapan teknik direktör ise, daha sonra yardımcı antrenörleriyle bir süre konuşup antrenmanı saha kenarından takip ederek oyuncularını gözlemledi. Stephane Badji'nin antrenmandaki neşeli görüntüsü ise dikkat çekti.

Bursaspor hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idman ile devam edecek.

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