Fenerbahçe’yi yeneceğiz
Bursa’nın milli orta sahası Aytaç Kara, 2. yarıda ilk maçta ağırlayacakları F.Bahçe’ye gözdağı verdi: “F.Bahçe maçından alnımızın akıyla çıkacağız.”
Bursaspor'da bu sezon sergilediği başarılı performans ile 5 yıllık ara sonrası yeniden A Milli Takım'a seçilen 25 yaşındaki deneyimli orta saha Aytaç Kara, Fenerbahçe karşısında galibiyet sözü verdi. Kara, "Takım olarak iyi olduğumuzda bir gün benim, bir gün başka bir arkadaşımızın performansı öne çıkar ama önemli olan takım olarak iyi mücadele edip üzerine koyarak devam etmemiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Fenerbahçe maçında alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, ligde ilk yarıda forma giydiği 16 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
'HER MAÇTAN ÖNCE KURBAN KESECEĞİM'
Konyaspor'da Adis Jahovic, gol için ilginç bir yola başvuracak. Tecrübeli Makedon golcü, "Kasımpaşa maçından önce kurban keserek şanssızlığı durdurmak istedim ve iki gol attım. Yine kurban keseceğim. Neden olmasın, her maçtan önce kurban keseceğim" dedi.
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