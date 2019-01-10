3 yıla Devler Ligi’ne

Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3 yıl içinde Şampiyonlar Ligi sözü verdi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'a iddialı açıklamalar yaptı. Aybaba, "5 sene içinde ummadığınız takımlar şampiyon olacak diye düşünüyorum. 3 yıl içinde iyi bir takım oluşturacağız, genç ve dinamik. Oluşuyor gibi şu an. Kaliteli bir şehir, bir taraftar topluluğu var. Doğru yönetir ve hata yapmazsak; Bursaspor 3 seneye Devler Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılacaktır" diye konuştu.