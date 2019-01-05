Bursasporda Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir, bu sezon sadece bir maçta forma şansı bulabildi.