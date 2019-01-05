06 Ocak 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı

Bursasporda Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2019

ekiplerinden , futbolcu ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir, bu sezon sadece bir maçta forma şansı bulabildi.


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