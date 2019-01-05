Bursasporda Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı

06 Ocak 2019, Pazar
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Bursaspor'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 05.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, futbolcu Emre Taşdemir ile yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
23 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir, bu sezon sadece bir maçta forma şansı bulabildi.
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