05 Ocak 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor

Bursasporun Antalya kampı sürüyor
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 05.01.2019

ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde gruplara ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursa temsilcisi, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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