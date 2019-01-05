Bursasporun Antalya kampı sürüyor

05 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 05.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde gruplara ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi.
Bursa temsilcisi, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BURSASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!