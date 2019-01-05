05 Ocak 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Bursaspor Emre Taşdemir ile yollarını ayırdı

Bursaspor Emre Taşdemir ile yollarını ayırdı
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 05.01.2019

, Emre Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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