Bursaspordan Frei hamlesi

Bursaspor'dan Frei hamlesi
Pazdan savas.ı kızıs.tı Göz-Göz’de Tango zamanı Bursaspor’un, lider Başakşehir’den Kerim Frei ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Transfer tahtası açılır açılmaz, milli solakla imza atılacak
Bursaspor bir yandan 11 milyon TL'yi bulup transfer tahtasını açmaya çalışırken, bir yandan da tahta açılır açılmaz bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Timsah'ın lider Başakşehir'de bekleneni veremeyen Kerim Frei'i almak için çalışmalara başladığı ve ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin talep ettiği bonservisi düşürmeye çalışan Bursa'nın, 25 yaşındaki milli solak ile prensipte anlaştığı belirtildi. Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan yetenekli sol açık, bu sezon ilk yarıda oynadığı 12 maçta sadece 1 gol, 1 asist katkısı sağlayabildi.
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