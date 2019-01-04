04 Ocak 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor'dan Frei hamlesi

Bursaspordan Frei hamlesi
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Pazdan savas.ı kızıs.tı Göz-Göz’de Tango zamanı ’un, lider ’den ile prensipte anlaştığı öğrenildi. tahtası açılır açılmaz, milli solakla imza atılacak

bir yandan 11 milyon TL'yi bulup tahtasını açmaya çalışırken, bir yandan da tahta açılır açılmaz bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Timsah'ın lider 'de bekleneni veremeyen 'i almak için çalışmalara başladığı ve ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin talep ettiği bonservisi düşürmeye çalışan Bursa'nın, 25 yaşındaki milli solak ile prensipte anlaştığı belirtildi. Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan yetenekli sol açık, bu sezon ilk yarıda oynadığı 12 maçta sadece 1 gol, 1 asist katkısı sağlayabildi.

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