03 Ocak 2019, Perşembe

BURSASPOR

Samet Aybaba'nın gözdesi Okaka ve Diouf

Gözdesi Okaka ve Diouf
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Bursaspor , Watford’dan ve Stoke’dan Diouf için yönetime, “Alacaksak bunları alalım” diye transfer mesajı gönderdi

Forvet ve kanat takviyesi için arayışlarını sürdüren Bursaspor'da Teknik Direktör , yönetime istediği isimler için mesaj gönderdi. Takımın kampında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim direkt skora etki edecek isme ihtiyacımız var. ve Diouf tarzı. Böyle futbolcular takıma faydalı olur. Söylediğim gibi, alacaksak en iyisini alalım yoksa gerek yok" dedi. 'de Watford'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki asıllı İtalyan forvet Okaka, sadece 2 maçta oynadı. 'te Stoke'da oynayan 31 yaşındaki Senegalli golcü Diouf ise 8 maçta ter dökerken, 1 asist yaptı.

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