Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Watford’dan Okaka ve Stoke’dan Diouf için yönetime, “Alacaksak bunları alalım” diye transfer mesajı gönderdi

Forvet ve kanat takviyesi için arayışlarını sürdüren Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, yönetime istediği isimler için mesaj gönderdi. Takımın Antalya kampında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim direkt skora etki edecek isme ihtiyacımız var. Okaka ve Diouf tarzı. Böyle futbolcular takıma faydalı olur. Söylediğim gibi, alacaksak en iyisini alalım yoksa gerek yok" dedi. İngiltere Premier Lig'de Watford'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan forvet Okaka, sadece 2 maçta oynadı. İngiltere Championship'te Stoke'da oynayan 31 yaşındaki Senegalli golcü Diouf ise 8 maçta ter dökerken, 1 asist yaptı.