02 Ocak 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Samet Aybaba:"Alacaksak en iyisi olsun"

Samet Aybaba:Alacaksak en iyisi olsun
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

kampı öncesi konuşan Bursaspor , ligin ikinci yarısında hem oyun hemde skor olarak taraftarın yüzünü güldürmek istediklerini söyledi. Ara transferle ilgili düşüncelerini belirten Aybaba, "Alacaksak en iyisi olsun yoksa elimizdeki kadroyla devam edelim" dedi.

hazırlıkları için 'te konaklayan yeşil-beyazlı takımın , Bursaspor camiasının yeni yılını kutlayıp, 2019'un Bursaspor'un yılı olmasını diledi. Ligin ikinci yarsı için bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Aybaba, "İlk devrenin nasıl geçtiğini anlamadık. Oyun olarak istediğimiz seviye ulaştık ama puansal anlamda mutlu değiliz. Ligin ikinci yarısında hem oyun hem de puan anlamında taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.

Transferle ilgili aynı yerde durduğunu da anlatan Samet Aybaba, "Devre bitince başkanımızla oturup konuştuk. Ya en iyisi olsun ya da olmasın. Transferle ilgili yaptığımız çalışmaları yönetime sunduk. Olursa bunlardan olsun. Olmuyorsa da elimizdeki kadroyla devam edelim. Tabii, tahtamızın da açılmış olması gerekiyor. Daha zamanımız var. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmaya başlayalım, gerisi gelir" ifadelerini kullandı.

"SKORA DİREKT ETKİ EDECEK İSME İHTİYACIMIZ VAR"

'da mutlu olmayan ve gelmek için haber gönderen Fofana'yla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "İyi ama yardımcı oyuncu. Bizim direkt skora edecek isme ihtiyacımız var. İsimleri konuşulduğu için söylüyorum. Okaka ve Diouf tarzı. Böyle futbolcular takıma faydalı olur. Söylediğim gibi, alacaksak en iyisini alalım yoksa gerek yok. Hayat devam ediyor. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncular var" dedi.

Öte yandan Kamp için Belek'te konaklayan yeşil-beyazlı ekip, saat 18:00'de otelde toplanıp saat 20.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

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