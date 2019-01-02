02 Ocak 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Umur Meraş'a Fransa'dan talip çıktı

Umur Meraşa Fransadan talip çıktı
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

'un yükselen değeri 'a 'nın takımının talip olduğu iddia edildi. Lille'in genç futbolcu için yeşil-beyazlı takıma 1.5 milyon 'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

'nın takımı, 'un genç savunmacısı 'ı takibe aldı. Frasnız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon 'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fransız ekibinin kadrosunda Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik de yer alıyor.
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