01 Ocak 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bursasporun kamp kadrosu belli oldu
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2019

'un devre arasındaki Antalya kampında 23'ü yerli olmak üzere 32 futbolcu yer alacak. Bu oyuncuların 16'sının ise altyapıdan yetişmiş olması dikkat çekti.

Sezonun ilk devresini tamamlayan , 9 günlük izinin ardından ikinci devre çalışmaları için 2-12 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te 10 günlük kamp yapacak. 4 kaleci, 28 oyuncu olmak üzere toplam 32 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda 23 yerli, 9 yabancı futbolcu bulunacak. 23 yerli futbolcunun 16'si alt yapı kökenli oyuncularından olması dikkat çekerken, kamp kadrosundaki futbolcuların yaş ortalaması ise 22.5 oldu. 2 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Bursaspor, kamptaki ilk hazırlık maçını ise 6 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Hollanda ekibi MVV Maastricht ile oynayacak.

Bursaspor'un kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu:

Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Barış Yardımcı, Muhammed Emin Sarıkaya, , Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Ahmet Furkan Özcan, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, , Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Stephane Badji, Jani Atanasov, Abdullahi Shehu, , Burak Kapacak, Abdülkadir Çelik, Henri Saivet, , Eren Güler, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Çağatay Yılmaz, Diafra Sakho, Mehmet Umut Nayir, Ali Akman.

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