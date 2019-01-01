01 Ocak 2019, Salı

BURSASPOR

Gomis’in partneri Timsah’a

Gomis’in partneri Timsah’a
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2018

, aradığı golcüyü S.Arabistan’da buldu. Al Hilal’de ’in arkadaşı ’a göz dikti

'in ilk yarısında Diafra Sakho'nun sakatlığı sonrasında hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan , rotasını 'a çevirdi. Son vuruş zafiyetini 'dan gidermek isteyen yeşil-beyazlılar, Al Hilal'de oynayan 'ı gündemine aldı. 'ın eski yıldız golcüsü Bafetimbi 'in de takım arkadaşı olan Venezuelalı yıldızla bu boşluğu doldurmak isteyen 'ın kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. YEŞIL-beyazlı kurmayların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rivas için uygun bir bonservis bedeli önermeye hazırlandığı, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle kulübünün de bu teklife sıcak yaklaştığı bildirildi. 29 yaşındaki Güney Amerikalı santrfor, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı. Gelmin Rivas, 4 kez de 'nda boy gösterdi.

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