31 Aralık 2018, Pazartesi

BURSASPOR

Bursaspor'da Bakambu heyecanı

Bursasporda Bakambu heyecanı
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

’yı özlediğini paylaşan Kongolu golcüye arkadaşı, “Açık açık Bursa’ya gitmek istediğini yazsana” dedi. da olumlu bir ifade bıraktı

'de daha önce 'da oynayan 'nun 'ye dönme ihtimali olduğu iddia edilmişti. 2014- 15'te geldiği 'da 38 maçta 20 gol, 4 asistle iz bırakan ve Timsah'tan ayrılıp İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olan, son olarak ise 'de B.Guoan formasını terleten Kongolu golcü, sosyal medyada yeşil-beyazlılara yeşil-ışık yaktı. ABD MLS Ligi'nde Toronto'da oynayan vatandaşı Mavinga ile Bakambu'nun arasında geçen diyalog, taraftarı heyecanlandırdı

OLCAY ŞAHAN İLE SIKI PAZARLIK

Bakambu, "Tatil için Bursa'ya gitmek istiyorum. Şehri özledim. Naber Timsahlarım?" diye sordu. Mavinga, "Açık açık tekrar onlarla imzalamak istediğini yazsana" ifadelerini kullandı. Tecrübeli santrfor, ise Mavinga'ya cevap olarak, "Come to Bursaspor Mavinga" yazdı. Bu diyalog taraftarı heyecanlandırırken, "Bakabamku tekrar Bursa'da" yorumları yapıldı. Bu arada 'da satış listesindeki ile pazarlıkların sürdüğü, milli futbolcunun, ile çalışmayı çok istediği bildirildi.

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