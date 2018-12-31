Bursasporda Bakambu heyecanı

Bursa’yı özlediğini paylaşan Kongolu golcüye arkadaşı, “Açık açık Bursa’ya gitmek istediğini yazsana” dedi. Cedric Bakambu da olumlu bir ifade bıraktı

Süper Lig'de daha önce Bursaspor'da oynayan Cedric Bakambu'nun Türkiye'ye dönme ihtimali olduğu iddia edilmişti. 2014- 15'te geldiği Bursa'da 38 maçta 20 gol, 4 asistle iz bırakan ve Timsah'tan ayrılıp İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olan, son olarak ise Çin'de B.Guoan formasını terleten Kongolu golcü, sosyal medyada yeşil-beyazlılara yeşil-ışık yaktı. ABD MLS Ligi'nde Toronto'da oynayan vatandaşı Mavinga ile Bakambu'nun arasında geçen diyalog, taraftarı heyecanlandırdı



OLCAY ŞAHAN İLE SIKI PAZARLIK



Bakambu, "Tatil için Bursa'ya gitmek istiyorum. Şehri özledim. Naber Timsahlarım?" diye sordu. Mavinga, "Açık açık tekrar onlarla imzalamak istediğini yazsana" ifadelerini kullandı. Tecrübeli santrfor, ise Mavinga'ya cevap olarak, "Come to Bursaspor Mavinga" yazdı. Bu diyalog taraftarı heyecanlandırırken, "Bakabamku tekrar Bursa'da" yorumları yapıldı. Bu arada Trabzon'da satış listesindeki Olcay Şahan ile pazarlıkların sürdüğü, milli futbolcunun, Samet Aybaba ile çalışmayı çok istediği bildirildi.