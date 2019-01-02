02 Ocak 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Fofana Bursaspor'u istiyor

Fofana Bursasporu istiyor
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2019

27 yaşındaki kanat oyuncusu, ’dan ayrılmak istediğini belirtip yeşil-beyazlılarla temasa geçti

, takımda banko oynayacak futbolcu arıyor. Birçok ismi gündemine alan yeşil-beyazlılara haber gönderen oyuncular da var. BUNLARDAN biri de 'da göreve geldikten sonra forma şansı bulmakta zorlanan Moryke Fofana. TEKNIK direktör 'nın sezon başında da istediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübe haber gönderip gelmek istediğini iletti. Teknik heyetin de sıcak baktığı Fofana'nın kontratı sezon sonu bitiyor. İlk yarıda oynadığı 16 maçta 3 kez ağları havalandıran Fildişili futbolcunun, alacaklarına karşılık bonservisini alabileceğini de yeşil- beyazlı kurmaylara aktardığı öğrenildi. ÖTE yandan Bursaspor, bugün 'nın Belek ilçesinde 10 günlük kampa başlıyor. Timsah, kamptaki ilk hazırlık maçında 6 Ocak'ta Hollanda ekibi Maastricht ile karşılaşacak

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