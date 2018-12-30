30 Aralık 2018, Pazar

BURSASPOR

Timsah Twumasi

Timsah Twumasi
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018

Trabzonspor, 'in yıldızı için bastırıyor. 24’lük ismi kiralamak istiyor

Yeşil-beyazlılar, hücum hattındaki sıkıntıları aşmak için transfere başvurdu. 'un gündemindeki isim . Geçtiğimiz sezon da Timsahlar, 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilenmiş ancak kadrosuna katamamıştı. Devre arasında kulübü ile masaya oturulacak. ısrar ediyor.

GÖZTEPE DE İSTİYOR

Patrick Twumasi'yi 'den sadece Bursaspor istemiyor. de aynı futbolcuya talip. Ancak Timsahların bu transferde önde olduğu öğrenildi. Bursaspor, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. Twumasi sağ ve sol kanat haricinde, forvet bölgesinde de oynayabiliyor

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