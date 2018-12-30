Timsah Twumasi
Trabzonspor, Alaves'in Ganalı yıldızı için bastırıyor. Bursaspor 24’lük ismi kiralamak istiyor
Yeşil-beyazlılar, hücum hattındaki sıkıntıları aşmak için transfere başvurdu. Bursaspor'un gündemindeki isim Patrick Twumasi. Geçtiğimiz sezon da Timsahlar, 24 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusuyla ilgilenmiş ancak kadrosuna katamamıştı. Devre arasında kulübü Alaves ile masaya oturulacak. Samet Aybaba ısrar ediyor.
GÖZTEPE DE İSTİYOR
Patrick Twumasi'yi Türkiye'den sadece Bursaspor istemiyor. Göztepe de aynı futbolcuya talip. Ancak Timsahların bu transferde önde olduğu öğrenildi. Bursaspor, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. Twumasi sağ ve sol kanat haricinde, forvet bölgesinde de oynayabiliyor
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