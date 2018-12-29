Bursaspor beraberliğe abone

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 11. sırada tamamlayan Bursaspor, 9 kez rakipleriyle yenişemeyerek, kulüp tarihinde en çok berabere kaldığı sezonlardan birini geçiriyor.

Bursa ekibi, ilk galibiyetini 8. haftada kendi sahasında 1-0'lık sonuçla MKE Ankaragücü karşısında aldığı sezonun ilk yarısını 21 puanla tamamladı.

Bu süreçte oynadığı 17 maçın 9'unda berabere kalıp, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip, 11. sırada kaldı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol atıp, kalesinde 17 gol gören Bursaspor, mağlubiyetlerin 2'sini iç saha, 2'sini de dış sahada aldı.

Evinde 13, deplasmanda ise 8 puan toplayan Bursaspor'un, oynadığı maçlarda gördüğü 41 sarı karta karşın hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekti.

Tarihinin en çok berabere kaldığı ilk yarılardan biri

Ligdeki 9 karşılaşmada rakipleriyle eşitliği bozamayarak, bu alanda Çaykur Rizespor ile zirvede yer alan Bursaspor, 55 yıllık profesyonel kulüp tarihinin en çok berabere kaldığı ilk yarılardan birini geride bıraktı.

En son 2012-2013 sezonunda 9 beraberlikle ilk yarıyı bitiren Bursa ekibi, ligi 55 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Bursaspor, 1972-1973 ve 1983-1984 sezonlarının ilk yarılarını da 9 beraberlikle bitirmişti.

VAR, Bursaspor'a yaramadı

Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde en çok golü iptal edilen takım Bursaspor oldu.

Yeşil-beyazlıların rakip filelere gönderdiği 5 top, gol değeri kazanmadı, bir penaltı kararı ise iptal edildi.

İptal edilen 5 golün 3'ünde imzası olan Bursasporlu Diafra Sakho ise en şanssız isim olarak dikkati çekti.

Başkan Ay: "Yanlışlardan en çok etkilenen Bursaspor"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısını hak ettikleri sıralamada bitiremediklerini söyledi.

İlk yarıyı özellikle genç oyuncuların tecrübeli isimlerle kaynaştığı bir dönem olarak gördüklerini belirten Ay, bunun takım bütünlüğü olarak sahaya çok iyi yansıdığını ve üst düzey bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

En büyük şansızlıklarının VAR sisteminin olduğunu savunan Ay, "Bu sistemi sonuna kadar destekliyorum ama uygulama noktasında kesinlikle bazı yanlışlar var. Yanlışlardan en çok etkilenen takım da Bursaspor oldu. Bu mağduriyetin üzüntüsünü yaşıyoruz. Alınan 9 beraberliğin temel sebeplerinden birinin VAR olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı bu sistemle ilgili özellikle hakem noktasında sıkıntıların giderileceğini umut ettiklerini anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Bu sistemin yanlışları, 5 golümüzün, 1 de penaltımızın iptal olmasına sebebiyet verdi. Bunlar geçerli sayılsaydı şu anda çok farklı bir noktadaydık. İstediğimiz noktada olamamızın sebeplerinden biri de gol noktasında Sakho'nun sakatlığı. Özellikle forvette sıkıntı yaşadık. Sadece Umut Nayir'ın performansına bağlı olarak gol aramaya çalıştık. Bunun da gol sayımızdaki ciddi düşüşe yansıdığını düşünüyorum. Gol sayımız düşünce, 21 puanda kalmamız da kaçınılmaz oldu."

"İkinci yarıya çok umutlu bakıyoruz"

Ali Ay, ligin en az gol yiyen ve mağlubiyet alan takımlardan biri olduklarını dile getirdi.

Sıralamadaki yerlerinden ve puandan mutlu olmadığını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın ortaya koyduğu mücadele ve birliktelikten mutluyuz. Bu çerçevede ikinci yarıya çok umutlu bakıyoruz. Altyapı ekibimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Samet (Aybaba) hocanın gençlere bakışı ve bu konudaki tecrübesine dayanarak, ikinci yarıda altyapımızdan çıkmış genç oyuncularımızdan daha üstün bir performans alacağımıza inancım tam. Sportif olarak çok büyük hedefler koymanın, bu ekonomik durumda çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Biz öncelikle hem sahada hem de mali anlamda kulübü düzlüğe çıkarma noktasında iki kulvarda mücadele edeceğiz. Önümüzdeki 2-3 yılın planlamasını yapan bu takıma taraftarlarımızın da destek vermesini rica ediyorum."

Ay, en son ilk yarıda 9 beraberlik aldıkları 2012-2013 sezonunu 4. sırada bitirdiklerini hatırlatarak, "O sezon olduğu gibi bu sezon da aynı mücadele örneğini gösteriyoruz. İlk yarıda sonuca gitmekte sıkıntı yaşadık. Umarım bunu aşıp, mutlu bir lig sonu geçiririz." diyerek sözlerini tamamladı.