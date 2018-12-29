Olcay Şahan Bursaspora

Bursaspor, Trabzon’un kulüp bulmasını istediği 31 yaşındaki sol kanada talip oldu. Olcay, eski hocasıyla bir araya gelmek için fedakarlık yapacak

Devre arasında nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Bursaspor, Trabzonspor'un satış listesine koyduğu Olcay Şahan'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, fırsat transferi olarak gördüğü ve Beşiktaş'tan eski öğrencisi olan 31 yaşındaki oyuncu için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor. Olcay'ın da Beşiktaş'ta gelişimine büyük katkı sağlayan eski hocasıyla çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.



1.7 MİLYON KAZANIYOR



Bordo -MAVILI ekipten yıllık 1.7 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun, Timsah'a imza atmak için fedakarlık yapabileceği öğrenildi. Türkiye kariyerine 2012'de Beşiktaş'ta başlayan Olcay, 180 maçtaki 35 gol ve 34 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı. Olcay ardından, 2016- 17'nin devre arasında 200 bin euro karşılığında Trabzon'un yolunu tuttu. Kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise formasını kaptırmıştı