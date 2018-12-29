29 Aralık 2018, Cumartesi

BURSASPOR

Olcay Şahan Bursaspor'a

Olcay Şahan Bursaspora
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2018

, Trabzon’un kulüp bulmasını istediği 31 yaşındaki sol kanada talip oldu. Olcay, eski hocasıyla bir araya gelmek için fedakarlık yapacak

Devre arasında nokta atışı bir transfer yapmak isteyen , 'un satış listesine koyduğu 'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, fırsat transferi olarak gördüğü ve 'tan eski öğrencisi olan 31 yaşındaki oyuncu için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor. Olcay'ın da Beşiktaş'ta gelişimine büyük katkı sağlayan eski hocasıyla çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

1.7 MİLYON KAZANIYOR

Bordo -MAVILI ekipten yıllık 1.7 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun, Timsah'a imza atmak için fedakarlık yapabileceği öğrenildi. kariyerine 2012'de Beşiktaş'ta başlayan Olcay, 180 maçtaki 35 gol ve 34 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı. Olcay ardından, 2016- 17'nin devre arasında 200 bin euro karşılığında Trabzon'un yolunu tuttu. Kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise formasını kaptırmıştı

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