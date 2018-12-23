23 Aralık 2018, Pazar

BURSASPOR

Aybaba: "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi"

Aybaba: Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın oyunundan ve mücadelesinden dolayı memnun olduğunu ancak puan sıralamasından memnun olmadığını söyledi. Aybaba, maçının hakeminin performansını da iyi bulmadığını dile getirdi.

'in 17. haftasında sahasında Evkur ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "En iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Çok mücadele ettik. Rakibe pozisyon vermedik. Anlık hatadan gol yedik. şans faktörü var. Oyunun bir yerde size dönmesi lazım, biz döndüremedik. Oyuncular çok mücadele ediyor. Küçük eksikler var. Anlık yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Keşke 3 puanla bitirerek keyfini alsaydık. Bu kadronun yaptığı işlerden memnunum ama puan sıralamasından memnun değilim. Ligin ilk yarısında 4-5 maçı kazanabilirdik. İkinci yarı daha çok çalışacağız. Takıma transferle ilgili çalışmalar yapacağız. VAR'la ilgili yorum yapmıyoruz artık. Kamuoyunda tartışılıyor zaten. Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Ben bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım" dedi.

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