    23 Ekim 2018, Salı

    BURSASPOR

    Samet Aybaba'nın vazgeçilmez ikilisi

    Samet Aybabanın vazgeçilmez ikilisi
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    'da ve 9 haftası geride kalan ligde tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

    'da Teknik Direktör , 9 haftası geride kalan 'de pek çok futbolcuya forma şansı verdi. Alt yapıdan gelen oyuncuların da görev aldığı yeşil-beyazlı takımda ve tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Bu ikiliyi bütün müsabakalara ilk 11'de başlayan takip etti. Kara, bir tek Demir Grup Sivasspor müsabakasının 74. dakikasında oyundan alındı. Bu futbolcu dışında Allano Lima da 9 maçın hepsinde süre almayı başardı. 'in ayrılmasının ardından kaleyi Okan Kocuk teslim alırken, da takıma katıldıktan sonra vazgeçilmez oyuncu oldu.

    Vergini forma şansı bulamadı

    Öte yandan Bursaspor'da sezon başında takıma katılan Santiago Vergini, Chedjou ve Ertuğrul Ersoy'un başarılı performansı sebebiyle forma şansı bulamadı. Yedek kulübesine mahkum olan Vergini, Aybaba'dan şans bekliyor. Alt yapıdan çıkan Burak Kapacak ve Ramazan Keskin'e ise Aybaba şans vermişti.

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