Samet Aybabanın vazgeçilmez ikilisi

Samet Aybaba'nın vazgeçilmez ikilisi
Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı 9 haftası geride kalan ligde tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.
Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, 9 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de pek çok futbolcuya forma şansı verdi. Alt yapıdan gelen oyuncuların da görev aldığı yeşil-beyazlı takımda Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Bu ikiliyi bütün müsabakalara ilk 11'de başlayan Aytaç Kara takip etti. Kara, bir tek Demir Grup Sivasspor müsabakasının 74. dakikasında oyundan alındı. Bu futbolcu dışında Allano Lima da 9 maçın hepsinde süre almayı başardı. Harun Tekin'in ayrılmasının ardından kaleyi Okan Kocuk teslim alırken, Aurelien Chedjou da takıma katıldıktan sonra vazgeçilmez oyuncu oldu.
Vergini forma şansı bulamadı
Öte yandan Bursaspor'da sezon başında takıma katılan Santiago Vergini, Chedjou ve Ertuğrul Ersoy'un başarılı performansı sebebiyle forma şansı bulamadı. Yedek kulübesine mahkum olan Vergini, Aybaba'dan şans bekliyor. Alt yapıdan çıkan Burak Kapacak ve Ramazan Keskin'e ise Aybaba şans vermişti.
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