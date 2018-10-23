    23 Ekim 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor cuma günü oynadığı maçlarda zorlanıyor

    Bursaspor cuma günleri zorlanıyor
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , cuma günü oynadığı maçlarda son 2 sezonda yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Geride kalan 7 maçta galibiyete uzanamayan yeşil beyazlılar, haftanın açılış maçlarında zorlandı.

    'in 10'uncu haftasında , 26 Ekim Cuma günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 'u ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesinde ise yeşil beyazlıların son 2 sezon içerisinde cuma günü oynadığı maçlarda zorlandığı görülüyor. Son olarak geçtiğimiz haftanın açılışını ile oynadığı maçla birlikte yapan yeşil beyazlılar, 19 Ekim Cuma günü oynanan bu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    YALNIZCA 1 GALİBİYET

    Timsah, son 2 sezonda Cuma günü oynadığı 8 maçın yalnızca birini kazanabildi. Geride kalan 4 mücadeleyi kaybeden yeşil beyazlılar, 3 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı. Bursaspor bu süreçteki tek galibiyetini ise geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan maçta 'u 1-0 yenerek aldı.

    BİLETLER SATIŞTA

    Öte yandan Bursaspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin bilet satışına başlandı. Bugün sabah saatlerine çıkan bilet fiyatları ise Goldsit 1963 Tribünü 250.00 TL, VIP 1. Balkon 150.00 TL, VIP 2. Balkon 150.00 TL, Batı alt Tribün 125.00 TL, Doğu Alt Tribünü 60.00 TL, Doğu Üst Tribünü 50.00 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 25.00 TL, TOFAŞ Tribünü 25.00 TL ve Misafir Tribünü ise 32.50 TL olarak belirlendi.
    Bursaspor'un son 2 sezondaki Cuma maçları ise şöyle;
    19.10.2018 Galatasaray – Bursaspor: 1-1 (2018/19)
    21.09.2018 Bursaspor – : 0-0 (2018/19)
    18.05.2018 – Bursaspor: 1-0 (2017/18)
    02.03.2018 Bursaspor – Kayserispor: 1-0 (2017/18)
    23.02.2018 Galatasaray – Bursaspor: 5-0 (2017/18)
    02.02.2018 Bursaspor – : 2-2 (2017/18)
    08.12.2017 Bursaspor – : 0-1 (2017/18)
    11.08.2017 Medipol Başakşehir – Bursaspor: 1-0 (2017/18)

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