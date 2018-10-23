    23 Ekim 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor'da hedef 8’de 8

    Timsahta hedef 8’de 8
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    deplasmanından beraberlikle dönerek büyük sükse yapan spor'da Başkan Ali Ay, iddialı konuştu. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret eden Başkan Ay, "Şu anda 8 maçımız kaldı. Hocamız takımından memnun. Hedefimiz 8 maçta 8 galibiyet. Gençler de takıma adapte oldu. çalışmalarımız da dünyanın dört bir yanında sürüyor" dedi.

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