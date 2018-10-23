Galatasaray deplasmanından beraberlikle dönerek büyük sükse yapan Bursaspor'da Başkan Ali Ay, iddialı konuştu. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret eden Başkan Ay, "Şu anda 8 maçımız kaldı. Hocamız takımından memnun. Hedefimiz 8 maçta 8 galibiyet. Gençler de takıma adapte oldu. Transfer çalışmalarımız da dünyanın dört bir yanında sürüyor" dedi.

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