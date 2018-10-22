    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Bursasporda Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , 'in 10. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Sakatlıkları süren ve takımdan ayrı çalıştı

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4 kaleyle yarı sahada yapılan çalışmayla devam etti. Daha sonra 2'ye 1 hücum pres çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalışma yaptı.

    Sakatlıkları süren Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalışırken, Umut Nayir ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.



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