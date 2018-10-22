Bursasporda Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4 kaleyle yarı sahada yapılan çalışmayla devam etti. Daha sonra 2'ye 1 hücum pres çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sakatlıkları süren Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalışırken, Umut Nayir ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.