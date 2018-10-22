Bursasporda Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

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Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sakatlıkları süren Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalıştı
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4 kaleyle yarı sahada yapılan çalışmayla devam etti. Daha sonra 2'ye 1 hücum pres çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalışma yaptı.
Sakatlıkları süren Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalışırken, Umut Nayir ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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