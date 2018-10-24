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Badji: "Seviyemiz yükselecek"
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
Bursa’nın Senegalli yıldızı, “Seviye atlamak üzereyiz. Alanya maçıyla seviyeyi yukarıya çekebiliriz” dedi.
Ligde Cuma günü Alanyaspor'u konuk edecek Bursaspor, bu karşılaşmaya adeta final maçlarından biri gözüyle bakıyor. Timsah'ın Senegalli orta sahası Stephane Badji, "Bence seviye atlamak üzere olan bir takımız. Alanyaspor maçıyla birlikte seviyeyi yukarıya çekebiliriz. Aynı zamanda üzüntülerimiz de var. G.Saray maçında fırsatları değerlendiremedik. Çünkü her futbolcu gibi, kazanabileceğimiz bir maçta hatalar yaptık. Ama ben bu farkı kapatıp, ligde üst sıralarda yer alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
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