    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BURSASPOR

    Badji: "Seviyemiz yükselecek"

    Badji: Seviyemiz yükselecek
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    ’nın Senegalli yıldızı, “Seviye atlamak üzereyiz. Alanya maçıyla seviyeyi yukarıya çekebiliriz” dedi.

    Ligde Cuma günü 'u konuk edecek spor, bu karşılaşmaya adeta final maçlarından biri gözüyle bakıyor. Timsah'ın Senegalli orta sahası Stephane Badji, "Bence seviye atlamak üzere olan bir takımız. Alanyaspor maçıyla birlikte seviyeyi yukarıya çekebiliriz. Aynı zamanda üzüntülerimiz de var. G.Saray maçında fırsatları değerlendiremedik. Çünkü her futbolcu gibi, kazanabileceğimiz bir maçta hatalar yaptık. Ama ben bu farkı kapatıp, ligde üst sıralarda yer alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
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