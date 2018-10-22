    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor'un golleri yenilerden

    Bursasporun golleri yenilerden
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'de oynadığı 9 maçta 6 gol atan 'da fileleri sezon başında takıma katılan isimler havalandırdı.

    Yeşil-beyazlılar, 'de oynadığı 9 maçta gol yollarında büyük sıkıntılar çekti. Bu süreçte 6 kez fileleri havalandıran yeşil-beyazlıların gollerini mevcut kadrodaki sezon başında takıma katılan isimler kaydetti. ve 2'şer golle takımın en golcü oyuncuları oldu. Timsahta Diafra Sakho Beşiktaş ile , Aytaç Kara ise ve maçında fileleri havalandırdı. Umut Meraş, Ankaragücü maçında galibiyet golünü atarken, maçında ağları havalandıran William Troost-Ekong ise ertesi hafta takımdan ayrıldı.

    PENALTICI AYTAÇ KARA

    Öte yandan yeşil-beyazlılar, ligde 2 kez penaltı atışı kullandı. Bu penaltıların ikisinde de topun başına geçen Aytaç Kara, Konyaspor maçında fileleri havalandırdı. Galatasaray maçında ise, penaltıyı kaleci kurtarırken, dönen topu takip eden tecrübeli futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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