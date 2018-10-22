    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BURSASPOR

    Bursaspor yerli futbolcularla sahaya çıkıyor

    Bursaspor yerli futbolcularla sahaya çıkıyor
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'in 9. haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , Galatasaray ile oynadığı müsabakada 8 yerli oyuncu ile sahaya çıktı.

    yerli futbolcularla sahaya çıkıyor

    Yeşil-beyazlı takımda sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Samet Aybaba, yeri futbolculara büyük önem veriyor. ile oynanan lig maçında 8 yerli futbolcuyla çıkan Bursaspor, oynadığı futbolla göz doldurdu. Galatasaray maçında ilk 11'de çıkan 8 yerliden 3 tanesinin alt yapıdan olmuş olması takdir topladı. Ayrıca altyapıdan 5 futbolcu yedek kulübesinde otururken, Aybaba 74. dakikada Ramazan Keskin'i sahaya sürdü.
    BURAK KAPACAK GÖZ DOLDURDU

    Ligin ilk haftalarında ilk 11'de oynayan maçının ardından yedek kulübesine çekilen Burak Kapacak, Galatasaray maçında göz doldurdu. Milli Takım Mircea Lucescu'nun izlediği müsabakada sağ kanata etkili olan Kapacak, Aybaba tarafından 74. dakikada oyundan alındı.

    EN FAZLA 5 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI
    Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana en fazla 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Timsah sırasıyla 'ye karşı 4, 'a karşı 3, 'a karşı 3, Beşiktaş'a karşı 5, 'a karşı 5, 'e karşı 5, 'a karşı 5, Ankaragücü'ne karşı 5 ve Galatasaray'a karşı 3 yabancı futbolcuya görev verdi.

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