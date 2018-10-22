Bursaspor taraftarı söz verdi

Bursaspor taraftarı ‘Artık küfür yok’ diye söz verdi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Timsah Arena ile ilgili bir projede anlaşma sağlayan Ay ve Ak takımla ilgili sohbet etti. Başkan Ay, çıkışta yaptığı açıklamada taraftarın ceza konusunda dikkatli davranacağına söz verdiğini söyledi.



Bursaspor Başkanı Ali Ay, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Timsah Arena'nın çevresiyle ilgili yapılacak düzenleme projesi kapsamında bir araya geldikleri öğrenilen ikili, ak'ın makamında gerçekleşen görüşmede takımla ilgili sohbet etti. Bursaspor maçlarında, takımın en çok bilinen taraftar grubu Texas ile birlikte maç izlemesiyle bilinen Osman Ak, taraftarların daha dikkatli olacağına inandığını kaydederek Bursaspor için özverili davranılması gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Ali Ay, yapılan projeler ve takımla ilgili açıklama yaptı. Yapımı henüz tamamlanmayan ve çevre düzenlemesi ile çalışmaların devam ettiği Timsah Arena Stadyumu ile ilgili konuşan Ay, "Biz geldiğimizden, stat kurulduğundan beri bu bizim için büyük bir problem. Özellikle alttaki kiralanabilir alanlarla ilgili problem teşkil ediyordu. Burada ben sayın müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bizden proje istediler biz de proje yaptık ve siz de gördünüz ki bu iş halloldu. Sayın valimizin de siyasilerimizin de çok emeği var ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra bazı bölümler kaldırılacak ve kiralanabilir alanlar da meydana çıkacak. Bundan sonra daha rahat kiralayabiliriz. Yakında otopark ile ilgili bir görüşmemiz olacak. Gelen taraftarımız arabalarını park edebilecek. Bu hafta onunla ilgili görüşmelerimiz olacak o da olumlu sonuçlanırsa yavaş yavaş stadyum düzene girecek" dedi.



Ay takımın son durumu ile ilgili de devre arasına kadar kalan 8 maçın hepsinde galibiyet hedeflediklerini belirtti. Transfer için çalışmaların devam ettiğini dile getiren ay, takım ve hocalarının birbirinden memnun olduğuna değinerek, "Şuanda 8 maçımız kaldı. Hocamızla görüştük, hocamız takımından memnun. Hedefimiz 8 maçta 8 galibiyet. Biz istiyoruz olması için elimizden geleni yapacağız. Gençler takıma adapte oldu, 2 tane arkadaşımız Fransa birinci ve ikinci liginde oyuncu takibi yapıyor. Önümüzdeki haftalarda İsveç ve Norveç'e göndereceğim arkadaşlarımızı. Ondan sonraki hafta Arjantin ve Brezilya'da incelemeler yapacağız. Biz sadece devre arası değil gelecek sezonla ilgili de çalışma yapacağız" diye konuştu.



Bursaspor'un en büyük sorunlarından biri olarak değerlendirilen taraftar ve tribün cezalarına da işaret eden Ay, taraftarla geçtiğimiz hafta görüştüklerini ve taraftarın kendilerine daha dikkatli olacakları konusunda söz verdiğini kaydetti. Ay taraftarlarına güvendiklerini belirterek, "Ben taraftarlarıma güveniyorum. Taraftarlarımızı seviyoruz, taraftarlarımız olmadan bir Bursaspor düşünemiyoruz. Geçen hafta geldiler, görüştük. Çok güzel bir görüşme geçti. Onların bazı istekleri var bizim bazı isteklerimiz var. Bundan sonra söz verdiler 'Başkanım bir daha olmayacak' dediler. İnşallah yani artık küfürsüz tezahüratlar bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz alınan cezalar yüksek cezalar. Bize karşı müsamahakâar davranmıyorlar" ifadelerini kullandı.

