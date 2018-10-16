Bursasporda Galatasaray maçı hazırlıkları

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.