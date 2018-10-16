    16 Ekim 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

    Bursasporda Galatasaray maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.

    , yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

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