Bursasporda Galatasaray maçı hazırlıkları

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Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.
Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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