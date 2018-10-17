    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BURSASPOR

    "Galatasaray'dan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum"

    Galatasaraydan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    4'üncü Tur kura çekiminde 1461 Trabzon ile eşleşen spor'da asbaşkan , açıklamalarda bulundu.

    İlk olarak kurayı değerlendiren Aydemir, karşılaşmanın 'da oynanacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu belirterek, "Bizim için iyi bir kura oldu. Özellikle evimizde oynayacak olmamız bir avantaj. En son kupamızı 2010 yılında ligde şampiyon olarak almıştık. Kupaya giden en kestirme yol şu an gözüken bizim için. Bu sene hedefimiz inşallah gidebildiğimiz yere kadar gitmek tabii ama final oynayarak kupayı Bursa'ya getirebilmek" dedi.


    "İSTANBUL'DAN PUAN YA DA PUANLARLA AYRILACAĞIMIZA İNANIYORUM"
    'in 9'uncu haftasında ile karşılaşacak olan 'da asbaşkan Aydemir, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Aydemir, "Karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Samet hocamıza da futbolcularımıza da güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.
    Teknik direktör 'nın altyapıda oynayan gençlere önem verdiğine de vurgu yapan Asbaşkan , "Takımdan ve genel gidişattan çok memnunuz. Özellikle altyapı denince herhalde Süper Lig'de en çok altyapıdan futbolcu oynatan kulüp Bursaspor'dur. Altyapıya yüzde 25 seviyelerinde şans veriyoruz. Özellikle Samet hoca altyapıya çok önem veriyor. Altyapıda oynayan kardeşlerimiz de çok şanslılar bu anlamda. Hafta sonu da inşallah başarılı olacağız, bakalım" şeklinde konuştu.
    Taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle aldıkları para cezalarının hatırlatılması üzerine ise Aydemir, "Bundan sonra daha dikkatli olacaklarına inanıyorum. Onlardan da bunu rica ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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