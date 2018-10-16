    16 Ekim 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor’un İstanbul karnesi zayıf

    Bursaspor’un İstanbul karnesi zayıf
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    ile deplasmanda karşılaşacak olan , son 5 sezon içerisinde ’da oynadığı 21 maçın 16’sını kaybetti. Yeşil beyazlılar, a karşı son deplasman galibiyetini ise 8 yıl önce aldı.

    'in 9'uncu haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlıların bu sezon da dahil olmak üzere 'da son 5 sezonda çıktığı lig maçlarındaki kötü performansı ise dikkat çekiyor. Bu süreçte İstanbul ekipleri Galatasaray, , , ve ile deplasmanda toplam 21 mücadeleye çıkan Bursaspor, bu karşılaşmaların 16'sından mağlup ayrıldı. Yalnızca 2 galibiyet elde edebilen yeşil beyazlılar, diğer 3 mücadelede ise rakipleri ile puanları paylaştı.

    Söz konusu süreç içerisinde Bursaspor, sadece Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşısında birer galibiyet alabilirken, Beşiktaş ile oynadığı 4 maçı da kaybetti. Yeşil beyazlılarda şimdilerde gözler ise Galatasaray maçına çevrildi.

    GALATASARAY'A KARŞI İSTANBUL'DA SON GALİBİYET 2010'DA

    İstanbul'da Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2010/11 sezonunun lig mücadelesinde 2-0'lık skorla alan yeşil beyazlılar, sonraki lig ve kupadaki 8 İstanbul deplasmanında 3 puana ulaşamadı. Galatasaray bu süreçte evinde oynadığı maçların 6'sında yeşil beyazlıları mağlup ederken, 2 karşılaşmadan eşitlik çıktı. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a karşı en farklı galibiyetini ise bu dönemde elde etti. 2013/14 sezonunda oynanan lig mücadelesinde Galatasaray evinde Timsah'ı 6-0'lık skorla yendi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan lig maçını da 5-0'lık skorla kazanmıştı.

    Bu sezon Galatasaray, iç sahada oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanarak Avrupa'da evinde en iyi başlangıç yapan ekiplerden biri olurken, Bursaspor ise çıktığı 4 deplasmanda henüz galibiyet alamadı ve ikişer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Umut Meraş’tan Galatasaray itirafı! Umut Meraş’tan Galatasaray itirafı!
    Bursasporda Galatasaray maçı öncesi Shehu şoku! Bursaspor'da Galatasaray maçı öncesi Shehu şoku!
    Elif Elmas Ozan Kabakı solladı! Elif Elmas Ozan Kabak'ı solladı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör